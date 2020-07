República Dominicana, no Caribe, volta a receber turistas

Redação

A República Dominicana, uma das ilhas mais visitadas do Caribe, retomou hoje as atividades turísticas. O país registrou mais de 20 mil casos positivos de covid-19 e superou a barreira das 500 mortes relacionadas ao vírus, de acordo com dados da Universidade John Hopkins.

República Dominicana: hotéis reabertos

Por conta disso, quem for à região passará por um controle de higiene e segurança com características similares às estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para começar, os turistas que desembarcarem no destino serão convidados a baixarem um aplicativo, que funcionará como um passaporte em que, por meio de um QR Code, o visitante poderá relatar sua condição e ter acesso a uma série de serviços e informação.

Divulgação Punta Cana

“A indústria turística da República Dominicana está pronta para receber os viajantes de maneira responsável e acatando a todas as recomendações dos órgãos nacionais e internacionais sobre higiene, sanitização e distanciamento social”, apontou Francisco Javier García, Ministro do Turismo. “Desde o momento do desembarque dos turistas em nosso país, as medidas implementadas irão garantir uma experiência segura e prazerosa para que possam desfrutar dos atrativos que fazem da ilha”, completou.

De acordo com o Ministro do Turismo do país, a maioria dos hotéis, como os famosos resorts de Punta Cana, já foi reaberta.

O que fazer na República Dominicana

A República Dominicana é um destino bastante visitado por casais e famílias. De trilhas para praias desconhecidas e campos de golfe, o local oferece um leque amplo de atividades, que inclui ainda visita a cidades históricas e parques nacionais.

Entre as especialidades dominicanas estão charutos, rum, chocolate, café, âmbar e larimar (pedra rara e exclusiva do país). Os principais destinos turísticos da ilha caribenha, que valem ser visitados no período de pós-pandemia, são Samaná, Santo Domingo, Punta Cana e Barahona.

