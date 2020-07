Briga entre os príncipes William e Harry começou por dinheiro, segundo livro

01/07/2020 | 11:10



Mais um capítulo na novela entre os irmãos William e Harry. Já há muitos meses especula-se que os príncipes da Inglaterra estão com a relação estremecida, e, um novo livro sobre a realeza, chamado Royal at War, deu detalhes sobre a briga.

Embora os desentendimentos tenham acontecido logo quando William e Kate Middleton conheceram a agora esposa de Harry, Meghan Markle - fazendo com que William tenha chamado Harry de canto e perguntado se ele estava certo sobre sua escolha - uma questão foi mais crítica em dividir príncipe Harry dos membros mais velhos da família real, incluindo o irmão: seus gastos!

O livro afirma que Harry começou a gastar muito quando deixou o palácio de Kensington, onde morava com o irmão e a família dele. A reforma de sua nova casa, a Frogmore Cottage, custou dois milhões e 400 mil libras, algo como 16 milhões de reais.

Markle teria gastado quase 500 mil libras em roupas de maternidade, o equivalente a cerca de três milhões e 300 mil reais. Além disso, eles usaram jatos particulares para muitas viagens, além de outros gastos menores, que, somados, chegam a uma alta fatura.

O fato de Meghan gastar tanto dinheiro tocou um alarme com a tradicional Rainha Elizabeth, que cresceu na guerra, o que a deixou com um senso de frugalidade e economia, mesmo sendo uma das mulheres mais ricas do mundo, disse um dos autores do livro ao jornal Daily Mail.

Nova vida de Harry

O livro diz ainda que Harry não está confortável em Los Angeles, e que sente saudade da família, inclusive dizendo que ele sabe que seu pai, príncipe Charles, e sua avó, a rainha, não estarão por aqui para sempre.

Meghan, por outro lado, estaria dando força ao marido, e dizendo que, quando a pandemia passar, eles amarão a vida nova nos Estados Unidos.

Também sobre ela, o livro afirma que a ex-atriz ficou chateada quando percebeu que a gaiola da família real a impediria de se destacar e causar o impacto que ela previa, o que fez com que ambos deixassem os cargos reais.