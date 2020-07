Cantora Sia revela que se tornou avó - um mês após anunciar que havia adotado dois garotos

01/07/2020 | 11:10



A vida da cantora Sia é cheia de novidades. Pouco mais de um mês após revelar que adotou dois meninos negros no ano passado, a compositora compartilhou mais uma informação com o público. Em uma entrevista ao programa Apple Music na última terça-feira, dia 30, ela contou que o mais novo dos meninos é pai de dois bebês - o que faz dela avó aos 44 anos de idade!

Ao revelar a boa nova, a cantora ironizou a situação, revelando que, assim como a socialite Kris Jenner, não quer que os netos a chamem de avó:

Meu filho mais novo teve dois bebês. Estou imediatamente horrorizada. Não, estou legal. Eles me chamam de Nana. Estou tentando fazer com que eles me chamem de Lovey [algo como amorzinho], como Kris. Estou tipo: Me chame de Lovey.

Sia também falou um pouco mais sobre a adoção dos dois garotos, hoje com 19 anos de idade, e revelou que os dois tinham um histórico bem diferente do que foi passado pelos assistentes sociais:

Estou um pouco cansada agora depois de investigar o sistema de adoção tanto como fiz no ano passado, porque é completamente corrupto. Ele está falhando conosco. Não na minha experiência, mas na dos meus filhos. Eles estiveram em 18 locais diferentes durante seus 18 anos.

A compositora também alegou que os dois jovens estão passando por sessões de terapia pós-traumática para lidar com todas as situações que vivenciaram enquanto estiveram em orfanatos e lares temporários. De acordo com ela, o mais velho está tendo um progresso mais rápido, embora isso não lhe tire as esperanças de que o caçula consiga superar tudo o quanto antes.

Como havia comentado anteriormente, a cantora revelou que o processo de adaptação não foi fácil, já que os meninos costumavam mentir para ela. Ela ainda contou que tentava mantê-los longe dos problemas judiciais:

Eu dizia: Você poderia fazer isso ou poderia voltar pra onde veio, o que não é uma vida agradável. Eu dizia: Estou fazendo isso porque sou sua mãe. Amo você. Não tenho outro compromisso além do fato de que amo você. Não quero ver você na prisão. Com sua história e a cor da sua pele, não quero vê-lo como aqueles 5% que acabam na prisão por toda a vida. Não quero isso para vocês.

Os garotos tiveram um grande impacto no modo como Sia via a sociedade, principalmente por conta de serem negros. Sia, que tem feito constantes postagens a favor do movimento Black Lives Matter, revelou que sua perspectiva mudou radicalmente depois de adotar os meninos e ver o que eles sofriam no dia a dia, dando-se conta de seus privilégios:

Estou envergonhada que precisou que eu adotasse dois filhos negros para realmente entender o que eles passam diariamente. Há coisas a fazer. Podemos realmente agir, e podemos realmente tentar obter justiça para Breonna Taylor e Elijah McClain. Eu tenho muito medo pelos meus filhos. Eu os amo muito. Eu só experimentei privilégios de brancos e sei disso agora. Estou plenamente consciente do quanto experimentei [esses] privilégios, e agora tenho esses dois filhos negros que me dizem como as coisas realmente são.

Sia ainda manteve o nome dos garotos e dos netos em segredo, e ainda não postou fotos dos filhos nas redes sociais.