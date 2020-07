VW libera novo lote de pré-venda do novo Nivus

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



01/07/2020 | 10:48



A Volkswagen do Brasil anunciou 1.000 unidades adicionais para a pré-reserva do VW Nivus na sua rede de concessionárias. Os benefícios continuam os mesmos que no primeiro lote da pré-venda: um ano de seguro gratuito pela Porto Seguro (independente do perfil do segurado); um ano de mensalidade do tag Sem Parar e um ano do aplicativo de audiobook 12 Minutos.

Pré-venda do novo Nivus

Além disso, a Volkswagen Financial Services mantém a condição especial que permite que o cliente fique um ano sem pagar parcelas (carência de 12 meses para início dos pagamentos, 35 parcelas regulares e uma parcela final de 30%, com taxa de 1,09%).

O volume adicional estará disponível na rede de concessionárias Volkswagen, onde os clientes poderão fazer a aquisição das versões Highline e Comfortline modelo. Para concretizar a pré-reserva, cada concessionário cobrará um valor de entrada a ser definido de loja para loja. A compra do modelo é realizada por meio do DDX (Digital Dealer eXperience) ou Experiência de Concessionária Digital, utilizando a tecnologia de realidade aumentada com novas funções para este lançamento, como a visualização de acessórios.