Ex-A Fazenda Gabi Prado cai no choro após ser criticada por fazer procedimento estético: - Estou cansada

01/07/2020 | 10:10



Gabi Prado, ex-participante de A Fazenda e De Férias com o Ex, caiu no choro durante um desabafo nas redes sociais. Após sofrer ataques na internet por fazer um procedimento estético em plena pandemia do novo coronavírus, ela recorreu ao Instagram na última terça-feira, dia 30, para falar sobre o momento delicado que está vivendo.

Recentemente, Gabi dividiu com seus seguidores que havia aderido à técnica do foxy eyes, procedimento em que os cantos externos das pálpebras superiores são levemente puxados em direção às têmporas, reproduzindo o olhar das raposas. Nas redes sociais, a novidade no ramo da beleza tem rendido diversas discussões sobre racismo, já que pessoas asiáticas têm se sentido ofendidas pelo visual.

Por conta disso, a decisão de Gabi de aderir à técnica não foi bem recebida, o que rendeu muitas críticas na web - inclusive pelo fato dela ter feito o procedimento durante a quarentena. No Instagram, ela se pronunciou sobre o assunto por meio de uma live e não conseguiu segurar às lágrimas ao falar sobre os problemas que vêm enfrentando.

- Eu perdi oito quilos, e quando eu perdi foi embora tudo junto. Foi embora minha autoestima, a minha vontade de viver, tá?! Aí, agora que eu saí pra fazer um procedimento estético que me devolveu um pouco disso que tinha me sido tirado. Um procedimento estético para arquear as sobrancelhas, me sentir mais bonita, aí eu tenho que ser ridicularizada na internet?

Grande parte da sua revolta se deve às críticas por ela não estar se importando com a situação da pandemia.

- Eu faço muito mais do que vocês imaginam e eu sou a única p***a de blogueira que não mete a cara aqui no Instagram pra falar o que eu doei, fiz ou deixei de fazer! Sabe por quê? Porque isso pra mim é obrigação! Eu tenho um outro sentido do que é doar. Doar não é precisar falar [que doou]. É tirar o que você tem de melhor e dividir com o outro. Entendeu?, falou.

Abalada, ela ainda fez um pedido diretamente aos haters.

- Sabe, eu estou cansada! De verdade! Eu estou cansada! Eu quero imensamente pedir para todas as pessoas que estejam me assistindo e que não gostam de mim, não gostam de nada que eu faço, parem de me seguir!