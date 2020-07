Chay Suede muda visual e recebe carta de João Vicente em homenagem ao aniversário de 28 anos!

01/07/2020 | 10:10



Chay Suede comemorou seu aniversário de uma maneira diferente! O artista celebrou 28 anos de idade na última terça-feira, dia 30, e surgiu nas redes sociais mostrando um novo visual. Casado com Laura Neiva, ele publicou um longo desabafo por conta da data especial e, de quebra, surpreendeu os fãs com uma música inédita.

Trinta de junho de dois mil e vinte, metade certa do mais incerto dos incertos anos. Hoje é o dia do meu aniversário e do de Mike Tyson. Faço vinte e oito anos, há dez anos, quando tinha dezoito, a vida parecia uma caixa de morangos, e naquele ano de dois mil e dez, realmente estava sendo, começou ele.

Chay relembrou o início da carreira, quando tinha 18 anos de idade, e ressaltou que não imaginava que faria tanto sucesso.

Esse ano, faz dez que comecei a trabalhar com arte e viver de arte, há onze, se me contassem, eu não acreditaria, ainda hoje por vezes custo a acreditar, mas no fim acredito e agradeço. Todas as coisas cooperaram pra que eu me tornasse o que eu precisava me tornar nos momentos em que a demanda era essa ou aquela, os encontros, os amigos, os amores e os vacilos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eu amo, confio nele e consigo enxergar nas menores e nas grandes coisas, sua mão, carinhosamente me conduzindo através dos anos, escreveu.

Além disso, ele aproveitou a publicação para divulgar seu novo single, Chora Pra Ver Como É, primeiro lançamento de seu novo EP, O Sal.

No dia do meu nascimento, uma canção sobre meu renascimento, minha religação, sobre o Daniel exilado na Babilônia, sobre ocupar e se manter num lugar que é seu apesar das correntezas, sobre não abrir mão e sobre os meus dias também. [...] Nesse meu aniversário, se quiser me dar um presente, escute essa canção, se gostar, compartilhe, ela está em todas as plataformas digitais. Saúde!, disse.

Chay recebeu inúmeras mensagens de parabéns, inclusive de famosos. Uma em especial foi a do ator João Vicente, que escreveu uma carta aberta à filha do artista, Maria, de seis meses de vida.

Esse é Chay, seu pai. Atrás dele está o mar e o horizonte, duas coisas gigantes impossíveis de medir, assim como o amor que seu pai sente por você, iniciou João Vicente.

Ele listou algumas qualidades de Chay e disse:

Você vai ver que será guiada pelo mundo afora por duas pessoas lindas, seu pai e Laura [Neiva], sua mãe. Um dia você vai entender que o mundo é uma loucura mas seu pai vai fazer o impossível pra estar sempre do seu lado em todos os momentos. Hoje, Maria, é aniversário do seu pai, essa homenagem é para ele, em forma de carta para você, porque os dois merecem muito, se merecem e vão ser muito felizes juntos. Eu sou João, seu tio, que ama muito seu pai e sua mãe e que já te ama gigante. Essa carta é para dizer: parabéns Maria, seu pai é imenso.