Transportadores escolares fazem manifestação em Diadema

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



01/07/2020 | 08:54



No dia do transportador escolar, celebrado nesta quarta-feira (1º), condutores realizam manifestação pacífica em frente ao Paço Municipal de Diadema.

Segundo os manifestantes, objetivo é chamar a atenção do governo municipal para a situação da categoria, prejudicada pela pandemia e reivindicar ajuda, uma vez que a maioria deles perdeu a fonte de renda com a suspensão das aulas desde março.

De acordo com Ricardo Ferreira, secretário do Sindesd (Sindicato dos Transportadores de Escolares do Município de Diadema), na semana passada a categoria entregou lista de reivindicações para a Prefeitura, que teria dado retorno positivo para parte delas e se comprometido em levar ao governo estadual as demais. "Conseguimos algumas das coisas que solicitamos, como a vistoria municipal que está suspensa. A Prefeitura também se comprometeu em prorrogar o pagamento das taxas municipais por mais tempo e os profissionais que precisariam trocar os carros entre este ano e 2021, uma vez que têm validade de 15 anos para esta atividade, ganharam prazo até 2020 para essa substituição", explicou Ferreira.

Além disso, a categoria também pediu um auxílio emergencial para a administração municipal, que teria se comprometido em solicitar ao governo estadual uma atenção especial para os condutores´. "Para nós está cada dia mais difícil. Existe a expectativa de retorno das aulas em 8 de setembro, mas muitos pais já se manifestaram que não mandarão mais os filhos para escola este ano por que têm medo", acrescentou Ferreira.

Questionada, a Prefeitura de Diadema ainda não se posicionou sobre o assunto.