Decreto confirma prorrogação de auxílio e MP libera R$ 101,6 bi para pagamentos

01/07/2020 | 09:10



O governo federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira decreto que confirma a prorrogação do auxílio emergencial por dois meses. A renovação do benefício foi anunciada na terça pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ao todo, serão repassados R$ 1,2 mil, nos meses de julho e agosto, com R$ 600 em um mês e mais R$ 600 no outro.

Na tarde de ontem, Guedes afirmou que o pagamento do auxílio deverá ocorrer em quatro vezes, em uma "aterrissagem inteligente". Antes, o governo havia dito que os repasses seriam feitos em três etapas.

O decreto não detalha o cronograma dos depósitos, mas estabelece que os trabalhadores elegíveis poderão ser atendidos com a prorrogação do benefício desde que façam o pedido até esta quinta-feira, dia 2.

A extensão do programa vai custar à União R$ 101,6 bilhões. Uma medida provisória que abre crédito extraordinário nesse valor também foi publicada nesta quarta-feira. A verba será destinada ao Ministério da Cidadania para fazer os pagamentos.