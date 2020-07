01/07/2020 | 07:24



O Museu Casa Portinari, localizado em Brodowski, interior de São Paulo, fica na casa em que o pintor Candido Portinari morou na infância e juventude. Agora em julho, o local vai realizar diversas atividades inéditas online, como Uma Noite no Museu, que será nesta quarta, 1º, a partir das 19h, com uma live trazendo curiosidades sobre o museu.

O público poderá conferir tudo na página oficial e também nas redes sociais da instituição. Na quinta, 2, terá oficina com a educadora Bethania Arruda. E, no fim de semana, exibição de vídeos sobre projetos do museu.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.