Mauá FC faz ação e ajuda 400 famílias de três comunidades

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/06/2020 | 23:45



Enquanto aguarda para saber se e quando poderá entrar em campo para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o Mauá FC resolveu atacar em outro campo, o da solidariedade. Isso porque o clube realizou campanha de arrecadação de alimento junto a patrocinadores, parceiros, apoiadores e pessoas comuns, em ação que reuniu três toneladas em alimentos e foi distribuída para 400 famílias – que estavam passando por necessidade em razão da quarentena provocada pela pandemia do novo coronavírus – de três comunidades da cidade, casos de Jardim Paranavaí, Vila Nova Mauá e Jardim Ipê.

“Nós do Mauá FC agradecemos a todos que fizeram doações e contribuíram de alguma forma. Com esta pandemia infelizmente o futebol parou, mas nós sempre entendemos que somos mais que um time de futebol e, mesmo com os portões dos gramados fechados continuamos ‘jogando’ com a nossa cidade, que desde o início tem nos apoiado em tudo que fazemos”, declarou o vice-presidente do Mauá FC, Betinho Dragões.

O Índio foi um dos times que haviam saído na frente em preparação à Segundona e, inclusive, realizava pré-temporada em Mongaguá. Porém, o trabalho foi suspenso com a pandemia e não há previsão de retorno.