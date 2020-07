Jogadores do Netuno testam negativo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/06/2020 | 23:45



O Água Santa divulgou ontem os resultados dos exames de jogadores, funcionários, integrantes da comissão técnica e dirigentes que realizaram os exames (70, entre testes rápidos e swab) para saberem se estiveram ou estão com o novo coronavírus. Entre os jogadores, nenhum apresenta a doença atualmente – apesar de um deles ter tido contato com o vírus ainda durante a quarentena, mas já está recuperado e trabalhando normalmente ao lado dos colegas. Por outro lado, uma funcionária – que não teve nome ou cargo divulgados – testou positivo e foi afastada da função para evitar a transmissão aos colegas de clube.

“Além desses casos, outro colaborador testou positivo anteriormente e não retornou às atividades no clube. Agora, planejamos realizar novamente os testes rápidos em aproximadamente 15 dias”, explicou Arnildo Segundo, um dos responsáveis pelo departamento médico do Netuno.

Até que sejam liberados para trabalho com bola, os jogadores estão sob cuidados do preparador físico Fábio Jacobasso e do fisioterapeuta João Barboza, e iniciaram os trabalhos de intertemporada justamente realizando testes físicos e de força muscular. “Chamamos de isocinético, (que) é observar o nível de performance dos atletas nessa volta às atividades, assim como identificar um possível deficit funcional para realizar trabalhos preventivos e evitar futuras lesões”, explicou Barboza.

O Água Santa deverá anunciar cinco contratações para os dois jogos faltantes do Paulistão.