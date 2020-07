Ramalhão tem um teste positivo e um atleta com suspeita de Covid

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/06/2020 | 23:45



O Santo André voltou ao trabalho ontem, após 106 dias de atividades suspensas em razão da pandemia do novo coronavírus. E a primeira missão da delegação foi realizar exame (teste rápido) para a Covid-19, através do qual foi identificado que um integrante da comissão técnica foi positivado. Além disso, um jogador não foi submetido ao teste porque já está com suspeita. Os nomes de ambos foram mantidos em sigilo pela diretoria e hoje eles realizarão o exame mais detalhado (PCR).

Desta maneira, a dupla não seguiu com o elenco para Vargem, no Interior (divisa com Minas Gerais), onde o Ramalhão ficará hospedado para realizar os trabalhos de intertemporada, aguardando a definição do retorno do Campeonato Paulista da Série A-1 – o qual os andreenses lideravam quando foi interrompido.

A delegação que pegou a estrada foi composta por 33 pessoas. Inicialmente, a programação da comissão técnica e da diretoria é passar 30 dias no local. “Mas ainda não sabemos ao certo, porque não tem data de reinício do campeonato”, explicou o executivo de futebol Edgard Montemor Filho, que seguiu junto com o time.

Segundo ele, o Santo André passará este período realizando trabalhos voltados para a parte física. “Só estamos liberados para treinos físicos, então por enquanto não tem amistosos previstos. Porque minha opinião é que quando liberarem treinos com bola, logo vão liberar a competição”, esclareceu o dirigente ramalhino.

REFORÇOS

A diretoria andreense confirmou na manhã de ontem a contratação do atacante Rafhael Lucas, 27 anos, que estava no Anapolina-GO. Ele chega para suprir a saída do artilheiro Ronaldo, que se transferiu para o Sport. O jogador realizou seis jogos na temporada 2020 e marcou cinco gols, condição que o mantinha como vice-artilheiro do Campeonato Goiano.

“Muito feliz por poder estar no Santo André e disputar mais um Campeonato Paulista (já jogou em 2017 pelo Mirassol). Venho de sequência boa pelo Anapolina e espero poder continuar, com jogos e gols. A torcida pode esperar muita entrega e dedicação, quero poder ajudar a equipe nessa fase boa e, quem sabe, ser campeão paulista”, disse o reforço.<EM>

Ontem à noite, o zagueiro Willian Goiano, 31, que estava no Crac-GO, também foi anunciado. Ele vai substituir o xerife Luizão, anunciado como reforço da Ponte Preta. Antes, o Ramalhão havia trazido o experiente goleiro Ivan, 35, ex-Joinville, para a vaga de Fernando Henrique, que decidiu por se transferir para o Brasiliense-DF.

Nos próximos dias a diretoria espera poder revelar um quarto reforço, caso de um volante, para a lacuna deixada por Dudu Vieira, contratado pela Ferroviária.

Além destes, deixaram o Ramalhão o lateral Julinho, o zagueiro Odair Lucas, o meia Cristian e os atacantes Johnny e Will.