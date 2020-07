Governistas dão aval a cobrança de explicações sobre área verde de São Bernardo

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



30/06/2020 | 22:33



Composta por integrantes da base de sustentação do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), na Câmara, a comissão de defesa do meio ambiente no Legislativo conseguiu emplacar requerimento cobrando da Prefeitura informações sobre a construção de um supermercado do Grupo Bem Barato em área verde na região central da cidade.



O presidente do bloco é Gordo da Adega (Republicanos). Tem como vice Pastor Zezinho Soares (PSDB) e secretário Ivan Silva (PP).



O Grupo Bem Barato arrematou parte do terreno que pertenceu, no passado, à antiga Fiação e Tecelagem Tognato – no ano passado, pagou R$ 42,1 milhões por quase 10 mil metros quadrados do espaço com 42 mil metros quadrados. Árvores foram cortadas para a instalação da unidade, gerando revolta da população local.



Há suspeita de benefícios ao grupo supermercadista pelo fato de ter havido, na época do leilão, redução de alíquota do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). Outro item contestado é a ausência de anuência da Comissão Municipal de Meio Ambiente.



No documento de solicitação de informações do Paço, a comissão argumenta que a ouvidoria legislativa recebeu reclamação de munícipe sobre o caso. O bloco pede detalhes sobre o tamanho do supermercado, se houve mais de um interessado pelo terreno arrematado, qual a compensação ambiental, se foi confeccionado estudo de impacto de vizinhança e qual será a localização da entrada de saída de veículos.



Líder de governo, Pery Cartola (PSDB) afirmou que o requerimento “é bem-vindo” e que poderá sanar dúvidas dos vereadores. “Eu mesmo não sei de todos os trâmites envolvendo o processo envolvendo o terreno e o mercado Bem Barato”, declarou o vereador.



O assunto gerou pequeno bate-boca entre os vereadores durante a sessão. Pery e Joilson Santos (PT) chegaram a discutir, fora da tribuna, logo após as falas. O requerimento foi aprovado com 18 votos a zero.