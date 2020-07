Estado libera vacina para todas faixas etárias

Da Redação



01/07/2020 | 00:01



Com baixa cobertura em alguns dos públicos-alvos, como gestantes, puérperas (mulheres em pós-parto) e crianças de 6 meses a 6 anos, o governo do Estado resolveu ampliar a campanha de vacinação contra a Influenza (gripe) para todas as faixas etárias a partir de hoje. A imunização, que terminaria ontem, foi prorrogada até o dia 24 de julho ou enquanto durarem os estoques de doses nos postos de saúdes.



A medida foi tomada visando à proteção da população do Estado contra o vírus Influenza, reduzindo o número de pacientes com sintomas respiratórios, que muitas vezes podem ser confundidos com as reações causadas pelo novo coronavírus, que ocasiona a Covid-19. Os especialistas garantem que a vacina é segura, eficaz e protege contra as complicações da gripe, como pneumonias.



Embora a imunização não esteja mais restrita aos grupos prioritários, a Secretaria de Estado da Saúde faz apelo especial para a importância de ampliar a cobertura vacinal entre crianças com idade de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, pois os índices nestes públicos ainda são inferiores a 60%. “É muito importante que pessoas que se enquadram nestes grupos vulneráveis busquem a unidade de saúde mais próxima de sua residência. A vacina protege contra as complicações da gripe e não causa a doença”, aponta a diretora de imunização da secretaria, Nubia Araújo.



Até a última semana, mais de 14,2 milhões de doses da vacina contra o vírus Influenza foram aplicadas em São Paulo, com 86,1% de cobertura entre os grupos prioritários.



A meta de alcançar 90% da população-alvo foi atingida entre alguns públicos, alcançando 5,8 milhões de idosos (100%); 1,5 milhão de profissionais da saúde (100%); e 6.700 mil indígenas (100%).



CORONAVÍRUS

A vacina contra a gripe não imuniza contra o novo coronavírus, mas a campanha é fundamental para reduzir o número de pessoas com sintomas respiratórios nos próximos meses. “Além de proteger a população contra a Influenza, precisamos minimizar o impacto sobre os serviços de saúde em meio à pandemia da Covid-19, já que os sintomas destas doenças são semelhantes”, comenta o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.



A orientação aos profissionais que trabalham na campanha é para que haja organização da fila e do ambiente. Além disso, é importante realizar triagem com identificação de sintomático respiratório – presença de febre, tosse, coriza e falta de ar. Se a pessoa apresentar febre ou mau estado geral, deve ser colocada máscara no paciente e adiada a vacina, com recomendação para seguir o isolamento domiciliar.



As equipes devem anotar as doses aplicadas, com mesas e distanciamento de pelo menos 1 metro entre o anotador e paciente. Cada profissional tem a recomendação de usar caneta própria e álcool gel deverá ficar disponível para uso. O vacinador deve seguir as normas de higienização.