Em meio a reclamações de clientes, Enel reajusta tarifa

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



01/07/2020 | 00:01



Em meio a centenas de reclamações de preços abusivos na conta de luz emitida em junho, a Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Estado, vai reajustar a tarifa vigente em 4,23% – para consumidores conectados à alta-tensão, o aumento será de 6%, e, para a baixa-tensão, a alta será de 3,58%. Os novos valores entram em vigor sábado.



Desde o dia 20, consumidores do Grande ABC e de várias partes do Estado reclamam que a conta de luz de junho foi emitida com valor desproporcional à média mensal. Em alguns casos o preço veio triplicado. Além disso, leitores procuraram o Diário relatando que não receberam a fatura como nos últimos meses e que tiveram dificuldade para conseguir emitir a segunda via – a opção era por meio do aplicativo.



Segundo a Enel, o aumento sentido no bolso pelo consumidor aconteceu porque, por medidas de segurança, a empresa tirou os funcionários que faziam a leitura dos relógios das ruas no início da pandemia. Com isso, as cobranças relativas a abril e maio aconteceram pela média de consumo. Segundo a responsável pela experiência do cliente da Enel, Danusa Correa, o consumo maior ocasionado pelo fato de as famílias estarem em confinamento em casa acabou represado e foi cobrado tudo de uma vez só em junho, quando os relógios voltaram a ser lidos.



A justificativa não agradou os clientes, tanto que, até segunda-feira, os procons do Grande ABC já haviam recebido 531 reclamações de consumidores em relação ao valor cobrado na conta de luz de junho. Diadema lidera a lista, com 330 denúncias, seguida de Santo André (70), São Bernardo (45), São Caetano (30), Ribeirão Pires (23), Rio Grande da Serra (21) e Mauá (12).



O grande número de queixas fez o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC criar canal prioritário para o atendimento de consumidores das sete cidades em casos de reclamações sobre o aumento nas contas da Enel. A iniciativa, que estará disponível nos próximos dias, acontece em parceria entre o Procon-SP e as unidades do procon na região.



Conforme acordo já estabelecido, contas com aumento acima de 30% vão ser auditadas e a Enel será notificada para que esclareça os cálculos e informe como chegou ao valor final. Constatado erro no faturamento, a empresa deverá retificar a fatura e enviar os valores corretos, sem cobrança de multa ou juros. As irregularidades verificadas serão encaminhadas para a fiscalização e poderão gerar multa para a Enel.



Para tentar minimizar o peso do aumento na conta, já que 46% das famílias da região tiveram rendimentos prejudicados na pandemia, Danuza explica que a Enel oferece duas possibilidade de parcelamento do valor. “O cliente que estiver com a conta em mãos e não conseguir pagar o valor, pode acessar os canais virtuais da Enel e fazer o parcelamento da fatura, que pode ser de 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou oito vezes dissolvido nas próximas contas de energia”, explicou.