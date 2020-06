Ponte Preta afasta cinco jogadores após resultados dos testes para Covid-19

30/06/2020 | 19:40



A Ponte Preta divulgou nesta terça-feira que cinco atletas do elenco e o preparador de goleiros Betão Guastali não se apresentam no reinício das atividades presenciais a partir de 1º de julho. Os seis profissionais da Ponte estão em isolamento após divulgação dos resultados dos exames e seguem sob monitoramento diário do departamento médico.

"Nossa estratégia de fazer os exames mais próximos do dia da volta foi justamente para entrar no CT com segurança, pois temos nas mãos uma 'foto do dia' na qual estamos nos baseando", explicou o diretor médico do clube, Roberto Nishimura.

Entre o sexteto afastado, três vão ter que aguardar o balanço das contraprovas que deram negativo - casos de Betão, Roger e Cléber Reis. Porém, por segurança, só serão liberados aos treinamentos no CT do Jardim Eulina caso haja nova negatividade.

Outros três já testaram positivo para o coronavírus: o zagueiro Luizão e os volantes Bruno Reis e Danrley.