Jogadores se recuperam de covid-19 e Corinthians se apresenta com elenco completo

30/06/2020 | 17:32



Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Corinthians se apresentou com elenco completo nesta terça-feira. O grupo foi reforçado por oito jogadores, que contraíram covid-19, se recuperaram e terminaram o período de isolamento social. Todos foram submetidos a exames sorológicos antes do retorno aos trabalhos.

"Na nossa primeira tiragem, nós detectamos oito atletas que necessitaram ficar afastados. Eles cumpriram o período de isolamento e não apresentando nenhum problema, voltaram e se reintegraram ao elenco. Agora, estão passando por avaliações físicas e avaliações do Departamento Médico durante os próximos dias para, o mais rápido possível, poder voltar e fazerem atividades com o grupo", afirmou o médico do clube, Ivan Grava.

Ainda sem poder contar com os oito jogadores no gramado, o técnico Tiago Nunes reforçou a atividade com atletas da base: o goleiro Matheus Donelli, os meias Ruan Oliveira e Gabriel Pereira, ambos do sub-20; e o meia Roni, do sub-23.

Prestes a retomar os treinos, liberados pelo governo estadual a partir desta quarta-feira, o Corinthians tem aprovado a forma física com a qual os jogadores vêm se apresentando a cada atividade.

"Estamos tentando colher o máximo possível de informações para que possamos dar progressividade nas cargas de treino e tentar, no decorrer do trabalho, aproximar o máximo possível de um jogo de futebol. Colhemos todos os dados possíveis e vale destacar o desempenho dos atletas, interesse pelo trabalho e disposição para treinar", avaliou o preparador físico Michel Huff.