Mark Wahlberg compartilha resultados de teste de alergia e brinca: Demorou só 49 anos para descobrir que sou alérgico a quase tudo

30/06/2020 | 16:11



Na última segunda-feira, dia 29, Mark Wahlberg compartilhou uma foto em seu perfil do Instagram que fez sucesso na internet! O ator, de 49 anos de idade, mostrou que suas costas estavam bem vermelhas após a realização de um teste de alergia. Caso você não saiba, nesse tipo de exame são colocadas à prova diversas substâncias diferentes, e caso a pele da pessoa tenha algum tipo de reação, concluí-se que ela é alérgica à essa substância específica. Bem, no caso de Mark, a alergia aconteceu em diversas substâncias, embora ele não tenha especificado quais foram elas.

Na legenda do clique, ele brinca:

Demorou só 49 anos para descobrir que sou alérgico a quase tudo.

Como você também pode perceber, algumas substâncias causaram uma alergia mais acentuada do que outras. O bloco C e E das costas de Mark (provavelmente as substâncias foram divididas em blocos, como por exemplo, aromas ou alimentação) deram bastante vermelhidão, hein?

E você, já realizou esse tipo de teste? Você é como o ator, alérgico a tudo?