Mayra Cardi diz que por enquanto não exigirá pensão de Arthur Aguiar

30/06/2020 | 16:10



A polêmica entre Mayra Cardi e Arthur Aguiar ainda está dando o que falar! Após a coach revelar que teria sofrido um relacionamento abusivo e o cantor rebater, dizendo que apesar de ter traído a ex-esposa, não foi um abusador, agora parece que os ânimos se acalmaram.

Em entrevista para o colunista Leo Dias, Mayra pediu para que os seus seguidores não atacassem Arthur, e disse que tomou a decisão de expôr o relacionamento por conta da filha, Sophia, para que ela soubesse que a atitude do pai não foi boa e não sofresse o mesmo no futuro.

- Gostaria muito que as pessoas não o atacassem. Eu não tenho raiva dele, muito pelo contrário, desejo que ele possa se tratar, ser muito feliz e que nunca mais faça isso com nenhuma outra mulher. As pessoas me perguntam se eu não deveria ficar quieta por conta da minha filha. Escolhi falar por mim, para me libertar desse looping, mas principalmente por ela. Não vou fingir que está tudo bem sofrer o que sofri, para que futuramente ela imite a mãe ou ache normal o que o pai fez e tenha um homem que a cause tanto mal quanto ele causou para mim. Quero que minha filha ame muito o pai, mas que tenha consciência de que o que ele fez não se faz com ninguém e que ela não merece um homem assim. Se Deus quiser ele futuramente estará curado e ela terá muito orgulho dele ter sido o primeiro homem público a assumir seus erros e mudar para ser exemplo para outros.

Ela também pediu por empatia pelos dois e disse acreditar na melhora do ex:

- Hoje só desejo que as pessoas tenham empatia por mim e por ele que estamos sofrendo e que precisaremos ser amados e cuidados e não atacados. Se as pessoas entendessem a gravidade das doenças psíquicas não falariam tantas maldades

.

Por fim, Mayra disse torcer pela carreira de Arthur na música e revelou que não exigirá o pagamento da pensão até que o cantor esteja estabilizado financeiramente.

- Enquanto ele não tiver ganhando dinheiro, não pedirei nada para a Sophia. Dou conta dela a da casa sozinha como sempre dei, só quero que ele seja feliz e quero ser feliz

.

A relação entre os dois parece mesmo estar mais amigável, já que nesta terça-feira, dia 30, Arthur foi visitar a filha - em seu vídeo, ele revelou que Mayra não estava deixando que ele a visse. Nos stories, o cantor publicou uma foto segurando a mão da pequena e escreveu:

Bom dia! Amor da minha vida toda...