Boris Johnson anuncia plano de 5 bilhões de libras para incentivar economia

30/06/2020 | 15:46



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou hoje que vai apresentar um plano de investimento de 5 bilhões de libras esterlinas (US$ 6,15 bilhões) com o objetivo de impulsionar a economia. Ele chamou o plano de "New Deal", um eco deliberado do programa de estímulo do ex-presidente dos EUA, Franklin D. Roosevelt, da década de 1930.

"Parece um New Deal", disse Johnson, "é assim que deve soar e ser, porque é isso que os tempos exigem", afirmou. "Estou consciente de como tudo isso parece uma quantidade prodigiosa de intervenção do governo", disse. Em um aceno aos eleitores conservadores tradicionais, ele acrescentou: "Eu não sou comunista. Também acredito que é função do governo criar as condições para o livre mercado". (Fonte: Dow Jones Newswires)