Em rara aparição, mãe de Tiago Abravanel revela que nunca teve problemas com a sexualidade do filho: - Percebi quando era muito pequeno

30/06/2020 | 15:11



Tiago Abravanel e sua mãe, Cintia Abravanel, participaram de uma live no Instagram junto com a ONG Mães pela Diversidade e abriram o jogo sobre a homossexualidade do ator. De acordo com o jornal Extra, em rara aparição, a filha mais velha de Silvio Santos revelou que nunca teve problemas com a orientação sexual do filho, e que sabia que ele era gay desde a infância.

- Percebi quando era muito pequeno. A situação mais gritante foi na sua festa da formatura do pré-escolar. Tinha receio, sim. Porque as pessoas não tendo contato, não sabem o quão normal e importante é olhar para com naturalidade e amar os nossos filhos como eles são.

Apesar da sexualidade de Tiago não ser uma questão para a família, Cintia admitiu que sempre teve muito medo do preconceito, principalmente por viver rodeada de homens gays e saber a dificuldade que essas pessoas sofrem.

- Para mim, foi uma situação atípica. Como eu trabalhava com teatro, posso dizer que quase 100% dos meus amigos eram gays. E eu participava da vida deles e via o sofrimento que era a vida deles. Então, já criei o Tiago nesse ambiente. Infelizmente, é muito triste ver a ignorância das pessoas. O fato de não ter próximo, vira um bicho de sete cabeças, o que não é

.

Cintia também revelou que, em uma festa com alguns parentes, algumas pessoas chegaram a questionar se Tiago levaria o noivo - Fernando Poli, com quem está junto há cinco anos e mora junto em São Paulo -, ao que ela respondeu:

- Se as meninas vão levar os maridos, o Tiago vai levar o Fernando.

Tiago também participou da live e falou sobre a curiosidade que muitas pessoas têm sobre como seu avô, Silvio Santos, lida com sua homossexualidade. Ele foi bem direto ao responder:

- Gente, eu não tenho por que chegar paro o meu avô e perguntar o que ele acha de eu ser gay.

O ator e apresentador também disse que seu maior medo ao se assumir era como isso iria impactar seus contatos profissionais. Hoje, no entanto, ele tem uma visão diferente da questão:

- Se perdesse algum trabalho por conta da minha orientação sexual, era eu que não tinha que compactuar com este tipo de empresa ou meio.