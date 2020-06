Esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves revela que já teve coronavírus: Chocada

30/06/2020 | 15:11



Brunna Gonçalves fez um teste para coronavírus e se espantou com o resultado. Nessa terça-feira, dia 30, a esposa de Ludmilla foi ao Twitter revelar a descoberta:

E eu que fui fazer o teste do corona e deu que eu já tive kkkkkk chocada.

Ou seja, Brunna deve ter descoberto que já tem anticorpos contra a doença, o que é visto em um dos tipos de teste de Covid-19.

Depois, ela ainda respondeu seguidores, incluindo um que escreveu: Foi quando você ficou mal e pensou que estava com gripe?

Aham, foi no final do carnaval... (...) Na verdade eu já imaginava porque senti os sintomas, mas foi bem no início... foi bem antes de começar a pandemia.

A bailarina ainda deixou um recado:

Eu fiquei chocada real! Porque isso é bem perigoso... se cuidem.

E brincou:

Guardar um segredo meu é tão difícil, kkkk, quero sair contando tudo logo! Que ódio.