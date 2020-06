Pompeo pressiona ONU a estender embargo de armas contra Irã e menciona Venezuela

30/06/2020 | 13:11



Secretário de Estado americano, Mike Pompeo se pronunciou nesta terça-feira, 30, durante reunião virtual do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Em sua fala, Pompeo pressionou os demais países do grupo a apoiarem a prorrogação de um embargo na negociação de armas contra o Irã, argumentando que isso é crucial para a segurança regional e também de outros países, como a Venezuela.

Pompeo defendeu a estratégia do governo do presidente Donald Trump de abandonar o acordo nuclear multilateral com o Irã, argumentando que Teerã já descumpria a iniciativa. "O acordo nuclear com o Irã fracassou", disse ele.

Além disso, a autoridade dos EUA disse que o Irã já viola um embargo de armas em vigor. Esse embargo vence em alguns meses e caberá aos integrantes do Conselho de Segurança da ONU decidir se o prorrogam ou não.

Pompeo argumentou que é crucial estender a restrição, comentando que os países da região também desejam isso. Caso contrário, Teerã poderá enviar armas a países como a Síria ou a Venezuela, alertou. "Nossa preocupação com Irã é questão de segurança nacional, não de política."

Ele ainda disse que os EUA ofereceram ajuda ao Irã na pandemia da covid-19, mas o governo iraniano teria se recusado a aceitá-la.