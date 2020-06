Kaitlynn Carter diz que ela e Miley Cyrus tentaram manter o relacionamento o mais privado possível

30/06/2020 | 13:10



Kaitlynn Carter resolveu abrir o jogo sobre seu relacionamento com Miley Cyrus! As duas assumiram o namoro em setembro de 2019, logo após o fim do casamento da cantora com Liam Hemsworth ser anunciado. No entanto, a relação entre as duas não foi para frente e, na sequência, Miley engatou um romance com Cody Simpson.

O término das duas foi muito noticiado, principalmente pelo fato do namoro ter durado pouco tempo. Mas, de acordo com Kaitlynn, ela e Miley fizeram de tudo para que a relação ficasse longe dos olhos do público.

- Na verdade, trabalhamos bastante para manter o relacionamento o mais privado possível, mas é o que é. É tão difícil passar por um término aos olhos do público também... É tão difícil. Mas também há muito a ser ganho e aprendido com isso, revelou ela durante participação no podcast The Viall Files.

Para Kaitlynn, namorar com Miley a fez perceber que ela realmente prefere relações privadas.

- O que eu percebi sobre namoro é que sou muito particular. Quando toda a situação [com Miley] chegou ao fim, eu pensei: Essa é a última vez que faço uma coisa pública. Tenho visto uma pessoa recentemente e estou tentando ir muito devagar para garantir que tudo esteja no lugar, afirmou ela, reforçando na sequência que não está namorando.

Sobre rótulos, ela disse prefere não definir sua sexualidade. Além de Miley, Kaitlynn já foi casada com Brody Jenner.

- Eu não coloco essa pressão em mim mesma. Quem eu quero namorar, é quem eu quero namorar. Honestamente, tem sido interessante descobrir por quem estou atraída.