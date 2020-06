Protagonista de Orange Is The New Black assume namoro com outra mulher

30/06/2020 | 13:10



Taylor Schilling, protagonista da série Orange Is The New Black, assumiu seu relacionamento com a artista plástica Emily Ritz no último domingo, dia 28. De acordo com o Daily Mail, Emily compartilhou uma foto das duas abraçadas nos Stories de seu Instagram, marcando Taylor e acrescentando a seguinte legenda, acompanhada de emojis de coração e arco-íris:

Eu não poderia estar mais orgulhosa de estar ao seu lado, Taylor Schilling. Feliz [Dia do] Orgulho.

A atriz, por sua vez, repostou a imagem em seu próprio Stories, adicionando seis emojis de coração vermelho.

De acordo com fontes do Just Jared, o casal se conheceu por meio de amigos em comum e teria engatado um relacionamento romântico no final do ano passado.

A intérprete da personagem Piper Chapman na série da Netflix nunca falou abertamente sobre sua sexualidade, preferindo deixar a vida pessoal fora dos holofotes. O Daily Mail relembra que, em uma entrevista para a revista Evening Standard, Taylor afirmou que acha rótulos muito limitantes, e que prefere não tentar se encaixar neles:

- Eu tive relacionamentos muito sérios com muitas pessoas e sou um humano muito expansivo. Não há uma parte de mim que possa ser colocada sob um rótulo. Realmente não me encaixo em uma caixa, isso é redutivo demais. Eu tive relacionamentos maravilhosos. Tive muito amor e não tenho limitações sobre de onde vem.

A atriz ainda expressou seu apoio aos movimentos LGBT e Black Lives Matter publicando uma foto de Marsha P. Johnson, travesti negra e ativista dos Estados Unidos pela libertação gay que surgiu da Rebelião de Stonewall. Na legenda, ela homenageou Marsha:

Estou aqui por causa de mulheres como você. Feliz [Dia do] Orgulho, meus amigos.