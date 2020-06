Broadway, em Nova York, cancela todos os shows até o fim do ano

Redação

30/06/2020



Os famosos shows da Broadway, em Nova York, estão oficialmente suspensos até o fim do ano. De acordo com a Broadway League, entidade que regulamenta os teatros da região, as apresentações só voltarão a acontecer quando protocolos de segurança mais rígidos forem estabelecidos. Atualmente, diversas logísticas estão sendo revisadas, entre elas processos de triagem e teste de público, bem como limpeza e higienização, inclusive dos bastidores.

“A experiência na Broadway pode ser profundamente pessoal, mas também é comunitária”, afirmou em comunicado o presidente do conselho da Broadway League, Thomas Schumacher. “A alquimia de milhares de estranhos que se unem a uma única platéia para alimentar os artistas só será possível novamente quando tivermos casas cheias. Mas a segurança de elenco, equipe, orquestra e público é prioridade, e esperamos retornar aos palcos apenas quando tudo estiver tranquilo. Uma coisa é certa: quando voltarmos, seremos mais fortes e mais necessários do que nunca”, completou.

Ingressos e novos shows da Broadway

Quem comprou ingressos para shows da Broadway programados até 3 de janeiro de 2021 receberá um e-mail, segundo a entidade que regulamenta os teatros, explicando como efetuar reembolsos e trocas. Quem não receber a mensagem até 13 de julho deve entrar em contato para receber a assistência adequada.

A expectativa é a de que, nas próximas semanas, os tíquetes de alguns shows agendados para 2021 comecem a ser vendidos. Ainda não foi divulgado se haverá bilhetes disponíveis para peças que estreariam este ano, mas foram adiadas. Entre elas estão The Music Man, MJ, Caroline, or Change e Flying Over Sunset.

As apresentações da Broadway foram suspensas em 12 de março de 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus. À época, 31 produções estavam em exibição, incluindo oito novos shows em pré-estreias.

