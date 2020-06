BMW produz últimas unidades do i8 na Alemanha

Da Redação

30/06/2020



As últimas 18 unidades do BMW i8 deixaram na última quinta-feira (25) a planta do BMW Group em Leipzig, marcando assim o final de uma era. Cada uma destas unidades foi concebida em estreita colaboração com os clientes.

“O grau de personalização desses veículos levantou alguns grandes desafios logísticos e de processo”, afirma o diretor da planta de Leipzig, Hans-Peter Kemser.

A fabricação de um BMW i8 é uma façanha da construção automotiva moderna, devido ao conceito do veículo, à tecnologia embarcada e à fusão de fibra de carbono e alumínio.

Estes 18 modelos especiais apresentaram à equipe de produção desafios ainda maiores: cada um foi finalizado com uma cor que não havia sido aplicada anteriormente ao BMW i8.

Pintar um número tão grande de peças nas cores especificadas tornou a produção e a logística muito mais complexas. “Mais uma vez, provamos nossa capacidade de atender aos padrões e especificações pessoais altamente exigentes de nossos clientes com soluções exclusivas”, finaliza Hans-Peter Kemser.