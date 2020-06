Sons of Anarchy, Velozes e Furiosos e mais: as estreias do Amazon Prime Video em julho

Bianca Bellucci

Do 33Giga



30/06/2020 | 11:48



O 33Giga já adiantou as estreias de julho de 2020 da Netlix. Agora, você confere as atrações confirmadas pelo Amazon Prime Video. Os maiores destaques ficam para as séries que chegam completinhas ao catálogo, como Glee, Modern Family, Mad Men e Sons of Anarchy. Na galeria, você confere todos os títulos do que poderá acompanhar em breve.

ESTREIAS DO AMAZON PRIME VIDEO. 01/07 – Velozes e Furiosos 6 (2013) | Crédito: Divulgação/Universal Pictures ESTREIAS DO AMAZON PRIME VIDEO. 01/07 – Velozes e Furiosos 6 (2013) | Crédito: Divulgação/Universal Pictures × 01/07 – Velozes e Furiosos 7 (2015) | Crédito: Divulgação/Universal Pictures 01/07 – Velozes e Furiosos 7 (2015) | Crédito: Divulgação/Universal Pictures × 01/07 – Modern Family (Temporadas de 1 a 9) | Crédito: Divulgação/ABC 01/07 – Modern Family (Temporadas de 1 a 9) | Crédito: Divulgação/ABC × 01/07 – Glee (Temporadas de 1 a 6) | Crédito: Divulgação/FOX 01/07 – Glee (Temporadas de 1 a 6) | Crédito: Divulgação/FOX × 01/07 – Prison Break (Temporadas de 1 a 5) | Crédito: Divulgação/FOX 01/07 – Prison Break (Temporadas de 1 a 5) | Crédito: Divulgação/FOX × 01/07 – Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar (2017) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios 01/07 – Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar (2017) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios × 01/07 – Detona Ralph (2012) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios 01/07 – Detona Ralph (2012) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios × 01/07 – Precisamos Falar Sobre o Kevin (2011) | Crédito: Divulgação/Oscilloscope Pictures 01/07 – Precisamos Falar Sobre o Kevin (2011) | Crédito: Divulgação/Oscilloscope Pictures × 01/07 – Halloween 4: O Retorno de Michael Myers (1988) | Crédito: Divulgação/Anchor Bay Entertainment 01/07 – Halloween 4: O Retorno de Michael Myers (1988) | Crédito: Divulgação/Anchor Bay Entertainment × 01/07 – Halloween 5: A Vingança de Michael Myers (1989) | Crédito: Divulgação/Anchor Bay Entertainment 01/07 – Halloween 5: A Vingança de Michael Myers (1989) | Crédito: Divulgação/Anchor Bay Entertainment × 01/07 – Halloween (2018) | Crédito: Divulgação/Universal Pictures 01/07 – Halloween (2018) | Crédito: Divulgação/Universal Pictures × 01/07 – Um Hotel Bom pra Cachorro (2009) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures 01/07 – Um Hotel Bom pra Cachorro (2009) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures × 01/07 – Homeland (Temporadas de 1 a 7) | Crédito: Divulgação/Showtime 01/07 – Homeland (Temporadas de 1 a 7) | Crédito: Divulgação/Showtime × 01/07 – Impuros (1ª Temporada) | Crédito: Divulgação/FOX 01/07 – Impuros (1ª Temporada) | Crédito: Divulgação/FOX × 03/07 – Mad Men (Temporadas de 1 a 7) | Crédito: Divulgação/AMC 03/07 – Mad Men (Temporadas de 1 a 7) | Crédito: Divulgação/AMC × 03/07 – HANNA (2ª Temporada) | Crédito: Divulgação/Amazon Studios 03/07 – HANNA (2ª Temporada) | Crédito: Divulgação/Amazon Studios × 07/07 – Arquivo X (Temporadas de 1 a 11) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 07/07 – Arquivo X (Temporadas de 1 a 11) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × 15/07 – Sons of Anarchy (Temporadas de 1 a 7) | Crédito: Divulgação/FX 15/07 – Sons of Anarchy (Temporadas de 1 a 7) | Crédito: Divulgação/FX × 15/07 – #Mechamadebruna (Temporadas de 1 a 3) | Crédito: Divulgação/FOX 15/07 – #Mechamadebruna (Temporadas de 1 a 3) | Crédito: Divulgação/FOX × 15/07 – O Casamento de Romeu e Julieta (2005) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios 15/07 – O Casamento de Romeu e Julieta (2005) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios × 15/07 – Assalto Ao Banco Central (2011) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 15/07 – Assalto Ao Banco Central (2011) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × 15/07 – S.O.S. Mulheres Ao Mar (2014) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios 15/07 – S.O.S. Mulheres Ao Mar (2014) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios × 15/07 – Somos Tão Jovens (2013) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios 15/07 – Somos Tão Jovens (2013) | Crédito: Divulgação/20th Century Studios × 23/07 – O Escândalo (2019) | Crédito: Divulgação/Lionsgate 23/07 – O Escândalo (2019) | Crédito: Divulgação/Lionsgate × 24/07 – Uma Família da Pesada (Temporadas de 15 a 17) | Crédito: Divulgação/FOX 24/07 – Uma Família da Pesada (Temporadas de 15 a 17) | Crédito: Divulgação/FOX × 26/07 – Volta ao Mundo em 80 Dias: Uma Aposta Muito Louca (2004) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios 26/07 – Volta ao Mundo em 80 Dias: Uma Aposta Muito Louca (2004) | Crédito: Divulgação/Walt Disney Studios × 26/07 – Rota de Fuga (2013) | Crédito: Divulgação/Summit Entertainment 26/07 – Rota de Fuga (2013) | Crédito: Divulgação/Summit Entertainment ×