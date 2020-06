30/06/2020 | 11:11



O ator Dolph Lundgren anunciou seu noivado com uma jovem de 24 anos de idade chamada Emma Krokdal. Ele, que tem 62 anos e participou do filme Rocky IV, fez a revelação por meio de uma foto publicada no Instagram.

Algo muito especial aconteceu aqui na Suécia, escreveu ele na legenda.

A notícia chamou a atenção dos internautas, que não deixaram de comentar. Alguns, inclusive, até confundiram os dois, parabenizando apenas Emma por acharem que ela é filha de Dolph e está noiva de outra pessoa.

Sua filha vai casar? Boa sorte e Parabéns para sua filha, quem é o cara de sorte? foram alguns dos comentários feitos.

Que situação, né?