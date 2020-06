30/06/2020 | 11:11



Bárbara Evans fez uma declaração fofa ao marido, Gustavo Theodoro, em seu perfil do Instagram. Nos Stories, a influenciadora compartilhou diversas fotos do dia do casamento e escreveu o seguinte nas legendas:

Um mês que viramos um só. Te amo cada dia mais, marido. Sr. e Sra. Almeida Theodoro.

Gustavo também se declarou para a amada em seu perfil, dizendo:

Um mês de casados! E vai ser sempre assim, caminhando de mãos dadas! Te amo, minha esposa.

Fofos demais, não é?