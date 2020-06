Kim Kardashian choca ao aparecer ruiva e recebe homenagem do marido, Kanye West, por se tornar bilionária

30/06/2020 | 11:11



Kim Kardashian está ruiva - e não, NÃO é uma peruca! A empresária decidiu mudar o visual nesta quarentena e foi dedurada por seu cabeleireiro, Chris Appleton, nas redes sociais. Na noite da última segunda-feira, dia 29, Chris compartilhou o novo look da Kardashian em seu perfil oficial do Instagram e surpreendeu muita gente com o resultado. No primeiro vídeo do post do hairstylist, inclusive, Kim pergunta aos internautas se o seu cabelo está aprovado.

Gente, eu pintei meu cabelo de vermelho. Vocês amaram?

A socialite também recebeu uma homenagem curiosa do marido, Kanye West. No Twitter, o rapper deu os parabéns à Kim por ela se tornar oficialmente uma bilionária! Esse é o tipo de felicitação que todo mundo sonha em receber, hein?

Estou tão orgulhoso da minha linda esposa Kim Kardashian West por oficialmente se tornar uma bilionária. Você ultrapassou as mais loucas tempestades e agora Deus está brilhando em você e sua família. Tão abençoado por isso ainda ser vida. Então eu te fiz isso ainda vivo [fazendo referência aos alimentos frescos e flores que colheu e entregou para a esposa]. Eu te amo muito.

Mas calma aí: Kim Kardashian é mesmo uma bilionária? De onde Kanye tirou isso? Respira que a gente te explica!

Segundo informações do site norte-americano People, a empresa de beleza Coty adquiriu 20% da marca KKW Beauty recentemente, o que fez com que os negócios de Kim tivessem uma valorização de um bilhão de dólares, cerca de cinco bilhões de reais! O investimento feito pela Coty foi de 200 milhões de dólares, o equivalente a um bilhão de reais. Surreal, né?

Lembrando que isso pode significar que Kim seria a primeira do clã Kardashian-Jenner a se tornar uma bilionária, já que Kylie Jenner perdeu o título que foi dado pela revista Forbes anteriormente.

Família

Kim ainda compartilhou em suas redes sociais fotos inéditas do aniversário de North West, que completou sete anos de idade no dia 15 de junho. A empresária celebrou mais um ano de vida da primogênita no rancho da família em Wyoming, nos Estados Unidos. Kourt também publicou alguns cliques desse dia em seu perfil do Instagram