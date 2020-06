Aos 46 anos de idade, Patrícia Marx, ex-integrante do Trem da Alegria, revela ser lésbica e assume namoro: Com muito orgulho

30/06/2020 | 11:10



No último domingo, dia 28, foi celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQ+. Diversos artistas postaram mensagens de apoio à essa comunidade na data, mas a cantora Patrícia Marx resolveu tornar a ocasião um pouco mais especial para si. No Instagram, ela se assumiu lésbica e postou uma foto junto de sua namorada, Renata.

Na legenda da foto, ela falou sobre o orgulho de ser homossexual, e também apresentou a amada:

Sou lésbica com muito orgulho! Estamos juntas, eu e o meu amor, Renata.

Patrícia também respondeu a diversos comentários dos seguidores, entre eles alguns que perguntavam o porque da demora em se assumir. A resposta da ex-integrante do Trem da Alegria refletiu uma situação que, infelizmente, ainda é bem comum:

Sempre fui [lésbica], mas antes não conseguia me assumir. Acontece muito, não?

Aos 46 anos de idade, Patrícia nunca havia falado sobre sua sexualidade. Ela foi casada durante 18 anos com o produtor musical Bruno E., e com ele teve seu único filho, Arthur. Depois de se separar em 2016, a cantora engatou em um namoro com Marcelo Barros que durou cerca de dois anos.