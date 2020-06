Reação de Saulo Poncio ao descobrir gravidez de Gabi Brandt diverte internautas

30/06/2020 | 10:11



Gabi Brandt compartilhou na última segunda-feira, dia 29, o momento em que descobriu estar grávida de seu segundo filho com Saulo Poncio. No YouTube, a influenciadora digital mostrou como foi contar para amigos e familiares sobre a novidade e ainda incluiu uma surpresa feita para o cantor.

O registro fez sucesso na web e chegou a emocionar muita gente! Porém, o que chamou a atenção mesmo foi a reação de Saulo ao descobrir a gravidez de Gabi. No vídeo, o cantor se confunde de primeira e, de repente, cai no choro. O momento gerou comentários na internet e muitos internautas se divertiram com a feição que o artista fez assim que começou a chorar.

Gente, se alguém chega perto de mim chorando igual o Saulo eu juro que sairia correndo na hora, desabafou uma internauta.

Impossível alguém ter chorado nesse vídeo com o Saulo chorando, eu nunca ri tanto, brincou outra.

Fui ver o vídeo da Gabi Brandt. Fiquei toda emocionada e chega o Saulo chorando: perdi tudo, escreveu uma terceira.