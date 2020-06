Arthur Aguiar diz que está se desconstruindo e Mayra Cardi comenta: Que você possa ser uma pessoa melhor

30/06/2020 | 10:10



Arthur Aguiar pegou todo mundo de surpresa na noite do dia 29 de junho. O ator publicou um Stories em seu perfil oficial do Instagram afirmando que apagou o vídeo em que rebatia as acusações de Mayra Cardi e dizia que não era um abusador, apesar de ter sido, sim, infiel no seu casamento com a life coach. Segundo ele, o conteúdo foi deletado porque ele está se desconstruindo. No final, ele escreveu que seguia com fé.

Arthur também postou uma nova foto em seu feed, que você pode ver à direita na montagem. Na legenda, ele escreveu:

Um dia de cada vez...

Foi então que Mayra Cardi curtiu a publicação e comentou o seguinte:

Que você possa ser uma pessoa melhor que ontem. Todos nós erramos, errar é humano, dê exemplo para os outros homens que sofrem do mesmo distúrbio que você, para se tratarem e serem melhores! Para quem sabe, um dia, amar e cuidar de nós, mulheres, como merecemos ser cuidadas, amadas e respeitadas! #eumerecoserrespeitada.