Marcos Veras e Rosanne Mulholland fazem chá de bebê virtual

30/06/2020 | 10:01



Com direito a decoração do espaço, bolinhos e docinhos, Marcos Veras e Rosanne Mulholland decidiram fazer um chá de bebê virtual. Foi uma maneira que o casal encontrou para confraternizar a chegada do primeiro filho, Davi. "Chá de Bebê Virtual? Pois é! É o que dá pra fazer no momento. Só pra não passar em branco, ontem fizemos um zoom com a família", explicou o ator na legenda da série de fotos que publicou no perfil dele no Instagram.

Rosanne Mulholland chegou em 35 semanas de gravidez no domingo, dia 28. Ela e Marcos estão tomando todos os cuidados para se preservar em meio à pandemia do novo coronavírus e, apesar de encararem com otimismo a situação, aguardam com ansiedade a chegada do pequenino, que está prevista para agosto. "Momento único, histórico que estamos vivendo. O encontro online nunca terá a mesma delicadeza do encontro real. Mas ainda bem que existe a internet", concluiu Marcos Veras.