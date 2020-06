União Europeia reabre fronteiras, mas veta entrada de turistas brasileiros

Luchelle Furtado

30/06/2020



As fronteiras da União Europeia serão reabertas a partir de 1° de julho. Com isso, os países membros do grupo esperam reativar o turismo da região, que foi fortemente atingido pela pandemia do novo coronavírus.

Por enquanto, visitantes provenientes de alguns países que ainda apresentam grave descontrole em relação ao surto serão proibidos de entrar na Europa. Brasil, Índia, Estados Unidos e Rússia integram a lista das nações com vetos.

Em comunicado, a União Europeia divulgou que a lista de permissões será revisada a cada duas semanas. Caso a situação sanitárias dos países com restrições melhore, seus cidadãos poderão voltar a visitar terras europeias novamente.

Países membros da União Europeia

