S.Caetano amplia testes rápidos no drive-thru para idosos até 70 anos

Da Redação



30/06/2020 | 00:01



A Prefeitura de São Caetano anunciou ontem a ampliação da faixa etária dos testes para idosos no drive-thru, localizado na garagem municipal (Avenida Presidente Kennedy, 2.100, bairro Olímpico). Agora, além de pessoas de 60 a 65 anos, podem ser examinados também moradores de 66 a 70 anos. Todos são submetidos a testes rápidos que identificam a presença do coronavírus.



O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 16h, mediante agendamento no site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br. Segundo a Prefeitura, é indispensável a apresentação de documento pessoal e comprovante de residência (ou o Cartão São Caetano), e o uso de máscara. O morador deverá chegar com, no máximo, 15 minutos de antecedência, para evitar aglomeração.



“A testagem em massa, somada a outras ações, nos permite o mapeamento da incidência do coronavírus na cidade. E levar esta iniciativa aos idosos é uma estratégia fundamental dentro do nosso objetivo maior, que é salvar vidas”, ressalta o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), lembrando que os integrantes da terceira idade são mais vulneráveis à Covid-19.



Além disso, a Prefeitura de São Caetano ampliou também a testagem rápida em bloqueios de trânsito, as chamadas barreiras sanitárias, iniciada em 14 de maio. Agora, além de pessoas em carros e motos, a ação é realizada também nos passageiros e motoristas dos ônibus do transporte público.