Graves suspeitas

29/06/2020 | 23:59



É gravíssima a denúncia apresentada à Justiça pela procuradora Elizabeth Mitiko Kobayashi contra figuras eminentes da administração de São Bernardo, entre elas o próprio prefeito Orlando Morando (PSDB) e o secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho. A dupla, além de outras 11 pessoas, é acusada de extenso rol de ilícitos: peculato, crime contra a administração, corrupção, fraude de licitação e organização criminosa. Investigação do MPF (Ministério Público Federal), no âmbito da Operação Prato Feito, apurou que o grupo se associou para fraudar contratos de merenda escolar e refeições para a rede pública de saúde.

A operação que envolve a cúpula do poder são-bernardense é exatamente a mesma que, deflagrada pela PF (Polícia Federal) em 9 de maio de 2018, levou à cadeia, pela primeira vez, o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB). Embora de maneira menos ruidosa junto à opinião pública, porque em São Bernardo ninguém foi parar na prisão, as investigações também atingiram em cheio a administração Morando. Sem conseguir explicar as denúncias, restou ao prefeito afastar os principais atores, o que incluiu homem de sua extrema confiança.

Um dos principais implicados no caso é o advogado Carlos Roberto Maciel, que na época dos fatos era secretário de Assuntos Governamentais da administração e indicado do prefeito de São Bernardo para presidir a FUABC (Fundação do ABC). Atingido em cheio – duas das filhas dele, Melissa Maciel Reps e Millena Maciel Mathias, também foram denunciadas por envolvimento no esquema –, imediatamente perdeu ambos os cargos.

A acusações devem merecer atenção especial das autoridades – o que inclui a Câmara, onde os vereadores têm a obrigação constitucional de apurar eventuais desvios de integrantes do Executivo. Por enquanto, é preciso deixar claro, todos são inocentes. Mas a gravidade das suspeitas é tão intensa que precisa de acompanhamento. É o que este Diário se compromete a fazer, como, aliás, faz desde que o caso estourou, oportunidade em que dedicou sua manchete ao escândalo.