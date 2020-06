Água Santa traz Toninho Cecílio para sequência do Paulistão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



30/06/2020 | 00:01



O Água Santa anunciou ontem à noite a contratação de Toninho Cecílio para a sequência do Campeonato Paulista. O treinador chega para substituir Pintado, que foi demitido logo no início da quarentena.



“Estou muito feliz pelo convite. O presidente Paulo (Farias) acredita na minha forma de trabalhar e que eu possa conseguir dar continuidade à recuperação da equipe na competição. Para mim é importante porque o retorno do Paulista será de decisões. É muita responsabilidade. No primeiro momento é preciso ter atenção na reposição dos atletas que não irão retornar e, em seguida, planejamento de treinos adequado para esse retorno com jogos decisivos, algo inédito para todos nós. Quem trabalhar melhor isso sairá na frente”, avaliou o técnico de 53 anos, que já havia trabalhado no Netuno em 2018.



Além da passagem pelo Netuno, Cecílio gravou seu nome na história do Santo André ao conduzir o time à elite do Paulista, em 2016, com direito ao título da Série A-2. No primeiro semestre ele trabalhou no Anápolis (Goiás).