Termina hoje o prazo para entregar a declaração do IR

Flavia Kurotori

Diário do Grande ABC



29/06/2020 | 23:36



Termina nesta terça-feira, às 23h59, o prazo para entrega da declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) à Receita Federal. Na região, 110.095 ainda não haviam enviado as informações ao Fisco do domingo. O número representa 15,3% dos 719.405 documentos esperados. Mesmo com a prorrogação do prazo em razão da pandemia, muitos deixaram para a última hora.

Está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ou não tributáveis acima de R$ 40 mil em 2019. Os trabalhadores rurais cuja renda anual bruta tenha ultrapassado R$ 142.798,50, e pessoas que acumularam posses e bens que somem mais de R$ 300 mil também são obrigadas.

Ainda que estejam faltando documentos ou informações, a orientação é processar a declaração e, depois, enviar retificadora. Isso porque a multa aplicada a quem não entrega no prazo vai de R$ 165,74 a 20% do imposto devido.

Neste ano, a Receita Federal adiou o pagamento da primeira cota ou cota única para junho. Mesmo com a alteração do prazo, o calendário de restituição permaneceu. Declarantes do grupo prioritário e que acertaram as contas até 4 de março já receberam.