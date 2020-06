Câmara andreense reabre atendimento à espera de totens de álcool em gel

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



29/06/2020 | 23:14



A Câmara de Santo André abriu as portas ontem para atendimento ao público nos gabinetes numa tentativa de voltar às atividades dentro da ‘nova normalidade’ durante a pandemia do coronavírus. A decisão acontece mesmo com baixa adesão ao edital aberto pela mesa diretora, presidida por Pedrinho Botaro (PSDB), visando doação de bens destinados à prevenção e ao controle da Covid-19 nas dependências da casa – atraiu três interessados no processo, sendo apenas um da iniciativa privada e duas pessoas físicas, sendo que servidores cederam dois termômetros de testa para medição de temperatura.

A comissão de avaliação recebeu a inscrição da empresa C. da Silva Azevedo Comércio de Móveis ME, de São Bernardo, única participante privada. Após analisada a documentação, o grupo interno do Legislativo homologou a firma para doar dois totens com potes de álcool em gel, que ficarão fixados em local de grande circulação de pessoas – um deles, possivelmente também no hall de entrada. O equipamento ainda não chegou ao espaço. Em relação ao prazo, não há data predefinida, mas, segundo a Câmara, a companhia prevê entregar o material “nos próximos dias”.

Mesmo com a oficialização da abertura após três meses de fechamento, a movimentação de moradores foi baixa, de acordo com funcionários da casa. Foram espalhadas placas com alertas sobre conscientização da crise. O expediente, em horário reduzido – das 10h às 16h, em esquema de rodízio – se dá para funcionamento dos setores administrativos, bem como nos gabinetes, mas as sessões ordinárias no plenário permanecem suspensas. As atividades vêm sendo realizadas no período por videoconferência. A retomada dos trabalhos de forma presencial tende a acontecer em agosto, após o fim do recesso parlamentar.