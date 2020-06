João Vicente de Castro homenageia Fábio Assunção após o ator viralizar nas redes sociais: Trilhando um caminho bonito na luta contra a doença

29/06/2020 | 19:11



Fábio Assunção foi alvo de uma corrente do bem nas redes sociais! Tudo começou quando um internauta publicou, no Twitter, uma foto do ator sorrindo abraçado a um cachorro, e propôs que os usuários passassem a compartilhar imagens do ator sóbrio e saudável, para comemorar sua luta diária contra a dependência química.

O perfil escreveu:

Ei, que tal viralizar o Fábio Assunção sóbrio? Só por hoje, ele vêm ganhando a batalha contra a dependência química. É mais engraçado postar ele doidão, né? Só quem já teve parentes e amigos que sentiram na pele pra aplaudir de pé essa fase dele. Recuperação.

Em poucas horas o tweet já recebeu mais de 180 curtidas e 40 mil retweets, e chamou atenção até mesmo de um dos amigos de Fábio, João Vicente de Castro. Em seu Instagram, o ator compartilhou a imagem e escreveu:

Fábio está bem, mas parece não importar, não vejo ninguém comentando como ele esta trilhando um caminho bonito na luta contra uma doença grave. Fábio está bem, lutando pelo que acredita, trabalhando por um país mais justo, cuidando dos seus, malhando e se cuidando. Incrível como coisa boa não viraliza, esse post é pra celebrar o Fábio e o bem dele. Com muito orgulho.