Ex-Polegar Alan Frank recebe alta após 27 dias internado com coronavírus e equipe médica canta Dá Pra Mim

29/06/2020 | 19:11



O ex-Polegar Alan Frank deu uma boa notícia aos seus fãs e seguidores no último domingo, dia 28. O astro dos anos 1990, que hoje trabalha como oftalmologista, revelou que, apos 27 dias internado após contrair o coronavírus, finalmente recebeu alta hospitalar!

Alan deu a notícia por meio de um post em seu Instagram. Na legenda ele escreveu:

Dia da alta hospitalar! Vencemos a guerra! Muita emoção e gratidão! Finalmente, após muito sofrimento, muitas picadas, dor, medo, luta e orações... É chegado o grande dia da alta hospitalar!

Ele também revelou que, embora ainda precise fazer fisioterapia pulmonar em sua casa, já testou negativo para a doença, e também aproveitou o momento para agradecer aos familiares, amigos, fãs e toda a equipe médica do Hospital Albert Einstein, onde esteve internado desde o dia 31 de maio.

Junto com o texto de agradecimento, Alan publicou um vídeo do momento em que deixa o hospital. Na gravação os funcionários do hospital aparecem cantando a canção Dá Pra Mim, sucesso do Polegar, e o oftalmologista faz um discurso emocionante sobre como a ajuda de todos os profissionais foi essencial para sua recuperação.