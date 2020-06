Juliana Paiva e Rodrigo Simas recriam cena de Malhação à distância

29/06/2020 | 19:10



Rodrigo Simas e Juliana Paiva fizeram a felicidade dos fãs ao encenarem, à distância, uma cena de seus personagens, Fatinha e Bruno, no TikTok.

Na gravação, Rodrigo aparece tentando ser amigo de Juliana, que diz a fala de sua personagem:

- Eu não sou sua peguete, sua namorada e muito menos sua amiga. Eu não sou nada pra você, então você não é nada pra mim.

Os atores também apareceram usando itens clássicos do figurino de seus personagens - enquanto Juliana apostou em uma bandana no pescoço, Rodrigo trouxe nostalgia aos fãs ao vestir uma camiseta escrito Crau, a mesma que Bruno usava na novela teen. O ator ainda comentou no post da atriz. Ele escreveu:

Como pode? A Fatinha continua igual!

Já os fãs se mostrara emocionados com o vídeo. Uma internauta, por exemplo, escreveu:

Melhor casal de todas as novelas brasileiras! Maratonei essa Malhação só pra ver esses dois!