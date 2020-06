Ex-noiva de Gabriel Diniz revela estar recebendo ameaças de morte: - É uma pessoa perturbada

29/06/2020 | 19:10



Karoline Calheiros, ex-noiva de Gabriel Diniz, usou seu Instagram no último domingo, dia 28, para revelar uma situação bem delicada que tem enfrentado nos últimos meses. A influenciadora contou que vem recebendo mensagens de um homem nas redes sociais há mais de um ano, a culpando pela morte de Gabriel, que se foi após sofrer um acidente aéreo em 2019.

- Eu não queria expor isso, mas já está passando dos limites. Desde que Gabriel faleceu, tem uma pessoa que me odeia. Não sei o que se passa na cabecinha dele, ele perturba todos os meus amigos, me perturba todos os dias, diz que eu sou culpada pela morte de Gabriel. Eu não posso mais fazer lives liberando comentários, porque ele comenta sempre. Ele já ligou pra minha mãe, pra minha clínica, já mandou mensagens muito pesadas pra mim todos os dias desde que Gabriel faleceu. Eu já procurei pessoas da polícia. As coisas estão se encaminhando pra a gente tomar as medidas legais e acharem essa pessoa, pra que ele pare de fazer isso, não é legal, não desejo pra ninguém, porque é perturbador.

Karoline também revelou que o homem também estaria mandando histórias falsas sobre ela para veículos de comunicação, envolvendo inclusive sua relação com a família de Gabriel.

- Ele agora inventou de mandar pra vários sites de fofoca mais uma história que ele cria na cabecinha dele. Ele diz que eu apaguei as coisas do Gabriel, que apaguei a tatuagem que fiz para o Gabriel, que sou brigada com a família de Gabriel. Estava até ontem com os pais de Gabriel, não preciso mostrar pra ninguém, dar satisfação pra ninguém, mas queria deixar bem claro que não existe nada disso.

A influenciadora ainda terminou dizendo que tem recebido diversas ameaças de morte, e que apesar de não ter medo, é uma situação muito complicada.

É uma pessoa perturbada, mal amada, que me ameaça de morte todos os dias. (...) Mas nem dou muito valor pra isso. Mas é chato.