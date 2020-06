Procon Consórcio vai centralizar reclamações contra Enel

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



29/06/2020 | 18:14



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e a Fundação Procon-SP decidiram, durante reunião virtual realizada na tarde de hoje, pela criação de uma ouvidoria especial para centralizar, de forma regional, as reclamações por suposto aumento abusiva nas contas de luz. O Diário mostrou que muitos clientes têm se queixado do súbito aumento nas faturas de energia elétrica, seja nas contas que foram emitidas seguindo a média de consumo, prática adotada pela concessionária Enel durante os primeiros meses da pandemia, seja na primeira conta emitida após esse período. Segundo relatório do Consórcio, os sete Procons da região já receberam mais de 500 reclamações.

O diretor de relações institucionais do Procon-SP, João Silvestre Bôrro, explicou que algumas medidas já foram anunciadas pela Enel, como a possibilidade de parcelar os débitos em até 10 vezes por meio de boleto bancário ou 12 vezes no cartão de crédito. Também será analisada, caso a caso, a possibilidade de ressarcimento de valores, caso fique comprovado o aumento abusivo. Segundo o diretor, também ficou acordado que até o fia 31 de julho fica proibido a realização de cortes no fornecimento por falta de pagamento. “A Enel atua em 24 cidades do Estado e o Procon registrou um aumento de 700% das queixas”, detalhou Borro.

O diretor lembrou que o convênio entre o Consórcio do GrandeABC e a Fundação Procom-SP foi assinado em dezembro de 2019. Desde então, foram diversas atuações conjuntas, como a fiscalização no preço de máscaras e mais recentemente, fiscalizações em supermercados e depósitos de material de construção, que praticaram aumento abusivo de produtos. “As queixas continuam sendo feitas nos Procons municipais, mas o Procon Consórcio se dedica à essas questões regionais, como neste caso”, pontuou.

Secretário-executivo do Consórcio, Edgard Brandão afirmou que está sendo agendada reunião virtual com a Enel para que a ouvidoria exclusiva seja criada o mais rápido possível. “O importante é termos um canal específico para o Grande ABC. Vamos solicitar também que o número de contato venha impresso nas próximas contas, porque muitas pessoas não sabem como reclamar”, afirmou.

Brandão afirmou, também, que será discutida com a Enel a questão dos comércios que ficaram fechados durante a quarentena, mas que foram tarifados de acordo com a média de consumo. “Diferente das pessoas que estão em casa e que provavelmente tiveram aumento de consumo, os estabelecimentos comerciais estavam fechados e não tiveram consumo nenhum. Então isso também preciso ser discutido”, completou. A Enel foi consultada, mas ainda não se manifestou sobre uma ouvidoria específica no Grande ABC.

FALE COM A ENEL: 0800-7272120, 0800-273 120 ou pelo WhatsApp, em horário comercial, (11) 94053-9491.