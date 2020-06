Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo, exibe suposta aliança e fãs comentam: Está casada?

29/06/2020 | 18:10



Em 2018, já havia sido especulado um pedido de casamento entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Entretanto, em uma entrevista para a revista ¡Hola!, a modelo afirmou que ainda não estava noiva do jogador.

Agora, em 2020, Georgina acabou mostrando o enorme anel no dedo anelar da mão direita em uma publicação e as especulações sobre o casamento voltaram à tona. A modelo postou uma foto em seu Instagram com o acessório enquanto cobre o rosto com uma blusa, se protegendo do sol.

Os comentários dos seguidores logo chegaram:

Está casada?

Parabéns pelo casamento!

Só consigo reparar no anel!

Será que vai ter casamento?