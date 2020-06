29/06/2020 | 18:10



Para quem aguarda ansiosamente o VMA todo ano, aí vai uma boa notícia: a premiação está mantida, mesmo com a pandemia de coronavírus.

Segundo o jornal The New York Post, o governador do estado de Nova York, nos EUA, Andrew Cuomo, revelou nessa segunda-feira, dia 29, em uma coletiva de imprensa, que o evento acontecerá dia 30 de agosto, no Barclays Center, mesmo local onde aconteceu a cerimônia de 2013.

Ele afirmou que não sabe, no entanto, se o prêmio da MTV será sem ou com plateia reduzida.

De qualquer maneira, Cuomo reforçou que todas as medidas de segurança serão tomadas em relação ao coronavírus.