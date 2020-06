Ferj marca semifinais e decisão da Taça Rio para dias 5 e 8 de julho

29/06/2020 | 18:00



A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) comunicou nesta segunda-feira as datas das semifinais e da decisão da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. As duas partidas que determinarão os finalistas serão disputadas no próximo domingo, dia 5. E a decisão ocorrerá na quarta-feira seguinte, 8 de julho. Os locais dos confrontos ainda não foram determinados.

O campeão da Taça Rio se classificará à decisão do Campeonato Carioca, que vai ser diante do Flamengo, o vencedor da Taça Guanabara. Mas se a equipe rubro-negra também levar o segundo turno e ainda tiver a melhor campanha da competição, faturará o Estadual. Já se o melhor desempenho for de outro time, este será o oponente do Flamengo na finalíssima.

A marcação da decisão da Taça Rio para 8 de julho significa que ela será realizada sem a presença de público, já que o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro liberando 1/3 da capacidade dos estádios começará a valer no dia 10. Ou seja, existe a possibilidade de que as finais do Campeonato Carioca contem com a presença de torcedores.

A fase de classificação da Taça Rio chegará ao fim neste meio de semana. No Grupo A, que tem o Flamengo (12 pontos) garantido nas semifinais, Botafogo (7), Boavista (7), Portuguesa (4) e Bangu (4) brigam pela segunda vaga. E os seus jogos vão ser disputados na quarta-feira: Bangu x Cabofriense, Flamengo x Boavista, Portuguesa x Botafogo.

No Grupo B, o Fluminense é o líder com nove pontos, seguido por Volta Redonda (7), Madureira (6), Vasco (5) e Resende (4). Os jogos da última rodada estão marcados para quinta-feira e serão: Macaé x Fluminense, Vasco x Madureira, Volta Redonda x Resende.