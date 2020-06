Babu conta a Drauzio Varella que parou de fumar há dez dias por causa de diabete

29/06/2020 | 17:27



O ator Babu Santana conversou com o médico Drauzio Varella durante o programa Fantástico deste domingo, 28. Os dois falaram sobre o diagnóstico que o ex-BBB recebeu de diabete, após ser internado em um hospital em 19 de junho, e as mudanças nos hábitos do artista, que revelou estar sem fumar há dez dias.

"Há algumas semanas eu vinha sentindo muita cãibra nas pernas e estava com a boca muito seca, bebia mais de dez litros de água por dia e a sede não parava. Acordava a noite para tomar água, urinava muito e perdi muito peso, sem fazer nada", comentou Babu.

O ator decidiu ir para o hospital quando começou a sentir muito cansaço e falta de apetite, com medo de que pudesse estar com covid-19: "Pensei que era alguma coisa relacionada ao vírus, então fui correndo para o hospital". Ao chegar teve sua glicemia, a taxa de açúcar no sangue, medida, e o resultado de 300 preocupou os médicos, que decidiram interná-lo.

Babu foi liberado em 23 de junho e revelou o diagnóstico de diabete. Quando Drauzio perguntou sobre os hábitos do ator, ele explicou que tomava muito refrigerante e comia muito doce "Eu realmente estava me agredindo demais", disse.

"Diabete é uma doença potencialmente grave, mas não precisa ser. Pode levar uma vida normal igual qualquer pessoa. Mas tem que fazer o que? Perder peso", alertou Drauzio para o ator, que também destacou que diabéticos não podem continuar a fumar. Babu então revelou que está sem fumar há dez dias, e pretende tirar esse hábito da sua vida.

Babu também começou uma nova alimentação, rico em fibras e com zero açúcar, e tem praticado exercício. Ele também está tomando insulina e alguns medicamentos para reduzir a quantidade de gordura no fígado.